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Росіяни вдарили по Харкову — фото наслідків від Новини.LIVE

3 липня 2024 21:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Російська атака на Харків 3 липня — кількість постраждалих зросла
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У середу, 3 липня, росіяни вдарили по Харкову. У результаті ворожого обстрілу Харкова постраждали 14 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Внаслідок ворожого удару по Харкову постраждали 14 людей віком від одного місяця до 82 років. Травмовані 6 чоловіків, 7 жінок та хлопчик, який народився два тижні тому. Серед поранених також і дві дитини 8 років", — написав Синєгубов.

Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Половина дорослих постраждалих знаходиться у середньому стані, тоді як інші відбули легкі поранення. У немовляти діагностована різана рана голови, а загальний стан оцінюється як середній.

Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Обстріл, здійснений о 16:05 в Київському районі міста, призвів до часткового зруйнування двох приватних будинків, пошкодження 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, а також будівель кафе, пошти, двоповерхового спортивного клубу та двох корпусів університету.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE
Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вдень 3 липня у Харкові пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив щонайменше трьома КАБами по Київському району. 

Раніше ми писали, що у середу, 3 липня, росіяни вдарили по Дніпру. Наразі відомо про 47 постраждалих.

війна Харків діти Харківська область обстріли Олег Синєгубов війна в Україні

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