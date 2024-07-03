Російська атака на Харків 3 липня — кількість постраждалих зросла

Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

У середу, 3 липня, росіяни вдарили по Харкову. У результаті ворожого обстрілу Харкова постраждали 14 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Удар по Харкову 3 липня

"Внаслідок ворожого удару по Харкову постраждали 14 людей віком від одного місяця до 82 років. Травмовані 6 чоловіків, 7 жінок та хлопчик, який народився два тижні тому. Серед поранених також і дві дитини 8 років", — написав Синєгубов.

Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Половина дорослих постраждалих знаходиться у середньому стані, тоді як інші відбули легкі поранення. У немовляти діагностована різана рана голови, а загальний стан оцінюється як середній.

Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Обстріл, здійснений о 16:05 в Київському районі міста, призвів до часткового зруйнування двох приватних будинків, пошкодження 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, а також будівель кафе, пошти, двоповерхового спортивного клубу та двох корпусів університету.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вдень 3 липня у Харкові пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив щонайменше трьома КАБами по Київському району.

Раніше ми писали, що у середу, 3 липня, росіяни вдарили по Дніпру. Наразі відомо про 47 постраждалих.