Вибухи в Харкові вдень, 3 липня

У Харкові пролунали потужні вибухи — окупанти обстрілюють місто
Вибухи в Харкові пролунали вдень, 3 липня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Вибухи в Харкові
"Харків та район: будьте обережні!" — наголосив Синєгубов.
За його словами, окупанти завдають ударів.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Синєгубов заявив, що попередньо зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова.
Наразі деталі наслідків зʼясовуються.
Нагадаємо, російські військові не припиняють обстрілювати Харківську область. Унаслідок ворожої атаки на регіон загинув чоловік, ще десятеро людей отримали поранення. Серед них є двоє дітей.
Також за добу ворог випустив 29 керованих авіабомб по Харківській області. Внаслідок атаки на Харків 2 липня постраждали 26-річна жінка та двоє дітей.
Читайте Новини.LIVE!