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У Харкові пролунали потужні вибухи — окупанти обстрілюють місто

3 липня 2024 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Харкові вдень, 3 липня
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Харкові пролунали вдень, 3 липня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Харків та район: будьте обережні!" — наголосив Синєгубов.

За його словами, окупанти завдають ударів.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Синєгубов заявив, що попередньо зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. 

Наразі деталі наслідків зʼясовуються.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські військові не припиняють обстрілювати Харківську область. Унаслідок ворожої атаки на регіон загинув чоловік, ще десятеро людей отримали поранення. Серед них є двоє дітей.

Також за добу ворог випустив 29 керованих авіабомб по Харківській області. Внаслідок атаки на Харків 2 липня постраждали 26-річна жінка та двоє дітей.

війна Харків вибух обстріли Олег Синєгубов повітряна тривога

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