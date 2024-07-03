Вибухи в Харкові вдень, 3 липня

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Вибухи в Харкові пролунали вдень, 3 липня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Харків та район: будьте обережні!" — наголосив Синєгубов.

За його словами, окупанти завдають ударів.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Синєгубов заявив, що попередньо зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова.

Наразі деталі наслідків зʼясовуються.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські військові не припиняють обстрілювати Харківську область. Унаслідок ворожої атаки на регіон загинув чоловік, ще десятеро людей отримали поранення. Серед них є двоє дітей.

Також за добу ворог випустив 29 керованих авіабомб по Харківській області. Внаслідок атаки на Харків 2 липня постраждали 26-річна жінка та двоє дітей.