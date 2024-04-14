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На Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблих

14 квітня 2024 08:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблих
Наслідки російських обстрілів Харківської області. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок цього загинули чоловік і жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 14 квітня. 

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Російська армія завдала чергового удару по Харківській області, внаслідок чого загинуло дві людини. Це сталося внаслідок ударів по селу Веселе у Липецькій громаді.

"Ворог там повністю зруйнував приватний будинок, у якому загинули двоє цивільних — чоловік та жінка. Їх деблокували з-під завалів", — розповів Синєгубов.

обстріли Харківщини
Загибла внаслідок обстрілу Харківщини. Фото: Харківська ОВА
Харківська ОВА
Обстріли Харківської області. Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, понад 20 тисяч домогосподарств на Харківщині залишилися без електроенергії. Також у регіоні є проблеми з постачання газу.

Також примусова евакуація на Харківщині потрібна, бо частина населених пунктів справді перебуває у скрутній ситуації. Тому цей процес має розпочатися, попри те, що росіяни намагатимуться використати його у своїх пропагандистських цілях.

війна
Харків
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

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