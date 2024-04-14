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В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибших

14 апреля 2024 08:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибших
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики совершили очередной обстрел Харьковской области. В результате погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 14 апреля.

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Российская армия нанесла очередной удар по Харьковской области, в результате чего погибли два человека. Это произошло в результате ударов по селу Веселое в Липецкой громаде.

"Враг там полностью разрушил частный дом, в котором погибли двое гражданских — мужчина и женщина. Их деблокировали из-под завалов", — рассказал Синегубов.

обстрелы Харьковщины
Погибшая в результате обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская ОВА
Харьковская ОВА
Обстрелы в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Напомним, более 20 тысяч домохозяйств в Харьковской области остались без электроэнергии. Также в регионе есть проблемы по поставкам газа.

Также принудительная эвакуация в Харьковской области нужна, потому что часть населенных пунктов действительно находится в затруднительной ситуации. Поэтому этот процесс должен начаться, несмотря на то, что россияне постараются использовать его в своих пропагандистских целях.

война
Харьков
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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