В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибших

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Российские захватчики совершили очередной обстрел Харьковской области. В результате погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 14 апреля.

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Российская армия нанесла очередной удар по Харьковской области, в результате чего погибли два человека. Это произошло в результате ударов по селу Веселое в Липецкой громаде.

"Враг там полностью разрушил частный дом, в котором погибли двое гражданских — мужчина и женщина. Их деблокировали из-под завалов", — рассказал Синегубов.

Погибшая в результате обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская ОВА

Обстрелы в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Напомним, более 20 тысяч домохозяйств в Харьковской области остались без электроэнергии. Также в регионе есть проблемы по поставкам газа.

Также принудительная эвакуация в Харьковской области нужна, потому что часть населенных пунктов действительно находится в затруднительной ситуации. Поэтому этот процесс должен начаться, несмотря на то, что россияне постараются использовать его в своих пропагандистских целях.