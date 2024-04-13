У Міненерго повідомили, скільки домівок на Харківщині залишилися без світла

Енергетики лагодять електромережі. Фото: ДТЕК

Стало відомо, що понад 20 тисяч домогосподарств на Харківщині залишилися без електроенергії. Також у регіоні є проблеми з постачання газу.

Про це повідомило Міністерство енергетики у суботу, 13 квітня.

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У Харкові наразі встановлено погодинні обмеження на використання електромережі. В області 21,2 тисячі осель у 61 населеному пункті залишаються без електрики.

У зв’язку з ушкодженням наземного газопроводу, з міркувань безпеки, було припинено газопостачання житлового будинку та декількох об’єктів комунального господарства. Водночас у регіоні було відновлено подачу газу до понад 1,2 тисячі домівок.

Нагадаємо, що у ДТЕК розповіли, за яких умов в Україні введуть графіки відключення світла.

Раніше ми писали, що Міненерго повідомив про обмеження споживання електроенергії на Харківщині.