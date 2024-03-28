На Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблу

Вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

На Харківщині внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району загинула 57-річна жінка. Окрім того, поранень зазнав чоловік загиблої.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 28 березня.

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"Внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району загинула 57-річна місцева мешканка. Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню", — повідомили в ОВА.

Окрім того, поранень зазнав чоловік загиблої. Синєгубов запевнив, що йому надається необхідна меддопомога.

"Деталі та обставини встановлюються", — зазначив очільник ОВА.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та області близько 14:50 28 березня оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістичного обстрілу. Незадовго після цього у місті пролунали гучні вибухи.

Російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми.