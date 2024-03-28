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На Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблу

28 березня 2024 15:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблу
Вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Харківщині внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району загинула 57-річна жінка. Окрім того, поранень зазнав чоловік загиблої. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 28 березня.

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Пост Олега Синєгубова. Фото: Харківська ОВА

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"Внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району загинула 57-річна місцева мешканка. Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню", — повідомили в ОВА.

Окрім того, поранень зазнав чоловік загиблої. Синєгубов запевнив, що йому надається необхідна меддопомога. 

"Деталі та обставини встановлюються", — зазначив очільник ОВА.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та області близько 14:50 28 березня оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістичного обстрілу. Незадовго після цього у місті пролунали гучні вибухи.

Російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми. 

війна
Харків
Україна
обстріли
Олег Синєгубов
ракетний удар

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