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В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей

28 марта 2024 15:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области в результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя женщина. Кроме того, ранения получил мужчина погибшей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 28 марта.

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Пост Олега Синегубова. Фото: Харьковская ОВА

Россияне обстреляли Харьковщину

"В результате российских обстрелов села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя местная жительница. Женщина от полученных ранений скончалась по дороге в больницу", — сообщили в ОВА.

Кроме того, ранения получил мужчина погибшей. Синегубов заверил, что ему оказывается необходимая медпомощь.

"Детали и обстоятельства устанавливаются", — отметил глава ОВА.

Ранее мы сообщали, что в Харькове и области около 14.50 28 марта объявили воздушную тревогу в связи с угрозой баллистического обстрела. Незадолго после этого в городе раздались громкие взрывы.

Российские захватчики ночью 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.

Кроме того, враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.

война
Харьков
Украина
обстрелы
Олег Синегубов
ракетный удар

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