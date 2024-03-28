В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей
В Харьковской области в результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя женщина. Кроме того, ранения получил мужчина погибшей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 28 марта.
Россияне обстреляли Харьковщину
"В результате российских обстрелов села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя местная жительница. Женщина от полученных ранений скончалась по дороге в больницу", — сообщили в ОВА.
Кроме того, ранения получил мужчина погибшей. Синегубов заверил, что ему оказывается необходимая медпомощь.
"Детали и обстоятельства устанавливаются", — отметил глава ОВА.
Ранее мы сообщали, что в Харькове и области около 14.50 28 марта объявили воздушную тревогу в связи с угрозой баллистического обстрела. Незадолго после этого в городе раздались громкие взрывы.
Российские захватчики ночью 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.
Кроме того, враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.
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