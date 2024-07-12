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На Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомляють про постраждалих та зруйноване житло

12 липня 2024 11:13
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Харківщині 12 липня — є постраждалі
Наслідки удару по Харківщині. Фото: Telegram Олега Синєгубова
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В трьох районах Харківської області у п'ятницю, 12 липня, лунали вибухи. Внаслідок ворожих ударів є постраждалі та загиблі, а також є масштабні руйнування.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму блозі в Telegram. 

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За словами глави ХОДА, російські військовики обстріляли три райони Харківщини, зокрема, скоївши серію авіаударів.

Чугуївський район

Росіяни двічі обстрілювали селище міського типу Білий Колодязь, зокрема, скоївши авіаудар. Внаслідок обстрілу горіло два багатоквартирні будинки та господарчі споруди, пошкоджено вікна та двері. Загинуло троє людей (двоє чоловіків та одна жінка), дев'ятеро людей зазнало поранень (чоловіки 22, 38, 43, 44, 45, 64 та жінки 47, 63, 68 років).

Ізюмський район

Ворог також атакував селище міського типу Борова. Внаслідок авіаудару по приватному сектору горіли гараж та три легкових автомобілі. Один приватний будинок знищено, ще 12 пошкоджено. Постраждали четверо людей (двоє чоловіків віком 52 та 69 років, а також дві жінки 30 й 70 років), у всіх гостра реакція на стрес.

Харківський район

Атакувала російська армія з РСЗВ і приміське село Слатине, внаслідок чого було пошкоджено три приватних будинки. Під удар також потрапило і село Руські Тишки, куди ворог поцілив авіабомбою у садове товариство. Також через ворожий авіаудар горів будинок.

харківщина обстріл 12 липня
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що ворожа авіація вдарила по житловому сектору на Харківщині, внаслідок чого троє людей загинуло, ще вісім постраждало.

Також нещодавно Харківська облпрокуратура розповіла про масований ворожий обстріл регіону, в результаті якого було атаковано три обласні райони. 

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