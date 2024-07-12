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Росіяни вдарили з авіації по житлових будинках Харківщини — є жертви і постраждалі

12 липня 2024 09:41
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Обстріли на Харківщині — ворожа авіація вдарила по житловому сектору
Руйнування внаслідок обстрілів на Харківщині. Фото: ДСНС
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Ворожа авіація вдарила по житловому сектору на Харківщині. Жертвами стало троє людей, ще вісім постраждало.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у п’ятницю, 12 липня.

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руйнування на Харківщині
Пожежа внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

Російська авіація вдарила по житлових будинках на Харківщині. Через атаку загинуло три особи (два чоловіка та жінка), ще вісім людей постраждало.

руйнування на Харківщині
Робота рятувальників. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів.

Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби здійснили низку ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок цих атак було поранено семеро людей.

Крім того, окупанти протягом доби завдали 406 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атак постраждали 12 населених пунктів регіону.

Також ми писали, що внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів у Харківській області було поранено цивільних. 

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