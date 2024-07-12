Взрывы в Харьковской области 12 июля — есть пострадавшие

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Telegram Олега Синегубова

В трех районах Харьковской области в пятницу, 12 июля, раздавались взрывы. В результате вражеских ударов есть пострадавшие и погибшие, а также масштабные разрушения.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем блоге в Telegram.

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В Харьковской области раздавались взрывы

По словам главы ХОВА, российские военные обстреляли три района Харьковской области, в частности, совершив серию авиаударов.

Чугуевский район

Россияне дважды обстреливали поселок городского типа Белый Колодец, в частности, совершив авиаудар. В результате обстрела горели два многоквартирных дома и хозяйственные постройки, повреждены окна и двери. Погибли трое человек (двое мужчин и одна женщина), девять человек получили ранения (мужчины 22, 38, 43, 44, 45, 64 и женщины 47, 63, 68 лет).

Изюмский район

Враг также атаковал поселок городского типа Боровая. В результате авиаудара по частному сектору горели гараж и три легковых автомобиля. Один частный дом уничтожен, еще 12 повреждены. Пострадали четыре человека (двое мужчин в возрасте 52 и 69 лет, а также две женщины 30 и 70 лет), у всех острая реакция на стресс.

Харьковский район

Атаковала российская армия с РСЗО и пригородное село Слатино, в результате чего были повреждены три частных дома. Под удар также попало и село Русские Тишки, куда враг попал авиабомбой в садовое общество. Также из-за вражеского авиаудара горел дом.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, что вражеская авиация ударила по жилому сектору в Харьковской области, в результате чего три человека погибли, еще восемь пострадали.

Также недавно Харьковская облпрокуратура рассказала о массированном вражеском обстреле региона, в результате которого было атаковано три областных района.