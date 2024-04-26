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На Харківщині лунали вибухи — в ОВА розповіли, куди влучив ворог

26 квітня 2024 09:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині лунали вибухи — в ОВА розповіли, куди влучив ворог
Обстріл Харківської області. Фото ілюстративне: АрміяІнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу ворог не здійснював обстрілів Харкова. В свою чергу, на території області було обстріляно 15 населених пунктів.

Про це Синєгубов повідомив у Telegram у п'ятницю, 26 квітня.

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Синєгубов повідомив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші.

Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова. 

Зокрема російські загарбники обстріляли Балаклію.  Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу. Також постраждав приміський електропотяг Харків-Ізюм, який був на відстані 15 метрів від місця прильоту, колії. Внаслідок обстрілу травми отримали 7 цивільних чоловіків та 4 жінки.

Також було обстріляне село Новоосинове Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджено будинок та господарча споруда. Постраждали дві жінки віком 73 та 60 років.

"За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції в районі н.п. Берестове, Кислівка", — додав Синєгубов. 

Евакуація населення

Очільник ОВА розповів, що з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 78 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 29; Липецька громада — 30.

Упродовж доби у Харківській області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 40,67 га території, знищили 530 вибухонебезпечних предметів.

обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини. Фото: скриншот
обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини. Фото: скриншот

Як розповів начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов, усі постраждалі в Балаклії є пасажирами.

Поїзд №6407 "Харків — Ізюм" та інші, які за графіком курсують у бік Балаклії, обмежать. Вони не їхатимуть далі міста.

Харків
Україна
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
ракетний удар

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