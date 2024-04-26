В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали, куда попал враг
Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки враг не производил обстрелов Харькова. В свою очередь, на территории области были обстреляны 15 населенных пунктов.
Об этом Синегубов сообщил в Telegram в пятницу, 26 апреля.
Обстрелы Харьковской области
Синегубов сообщил, что артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие.
Авиационные обстрелы подверглись н.п. Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая.
В частности, российские захватчики обстреляли Балаклею. В результате ракетных обстрелов повреждено остекление окон и крыша здания железнодорожного вокзала. Также пострадал пригородный электропоезд Харьков-Изюм, который находился в 15 метрах от места прилета, пути. В результате обстрела травмы получили 7 гражданских мужчин и 4 женщины.
Также была обстреляна деревня Новоосиново Купянского района. В результате вражеского обстрела РСЗО повреждены дом и хозяйственная постройка. Пострадали две женщины 73 и 60 лет.
"За минувшие сутки на Купянском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Берестово, Кисловка", — добавил Синегубов.
Эвакуация населения
Глава ОВА рассказал, что из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуировано 78 детей с семьями: Золочевское общество — 15; Боровская община — 4; Дергачевское общество — 29; Липецкое общество — 30.
За сутки в Харьковской области возведенные группы взрывотехников провели разминирование 40,67 га территории, уничтожили 530 взрывоопасных предметов.
Как рассказал начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов, все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.
Поезд №6407 "Харьков — Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат. Они не будут ехать дальше города.
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