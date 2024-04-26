Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали, куда попал враг arrow

В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали, куда попал враг

26 апреля 2024 09:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали, куда попал враг
Обстрелы Харьковской области. Фото иллюстративное: АрмияИнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки враг не производил обстрелов Харькова. В свою очередь, на территории области были обстреляны 15 населенных пунктов.

Об этом Синегубов сообщил в Telegram в пятницу, 26 апреля.

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области

Синегубов сообщил, что артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие.

Авиационные обстрелы подверглись н.п. Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая.

В частности, российские захватчики обстреляли Балаклею. В результате ракетных обстрелов повреждено остекление окон и крыша здания железнодорожного вокзала. Также пострадал пригородный электропоезд Харьков-Изюм, который находился в 15 метрах от места прилета, пути. В результате обстрела травмы получили 7 гражданских мужчин и 4 женщины.

Также была обстреляна деревня Новоосиново Купянского района. В результате вражеского обстрела РСЗО повреждены дом и хозяйственная постройка. Пострадали две женщины 73 и 60 лет.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Берестово, Кисловка", — добавил Синегубов.

Эвакуация населения

Глава ОВА рассказал, что из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуировано 78 детей с семьями: Золочевское общество — 15; Боровская община — 4; Дергачевское общество — 29; Липецкое общество — 30.

За сутки в Харьковской области возведенные группы взрывотехников провели разминирование 40,67 га территории, уничтожили 530 взрывоопасных предметов.

обстрелы Харьковщины
Обстрелы Харьковской области. Фото: скриншоты
обстрелы Харьковщины
Обстрелы Харьковской области. Фото: скриншоты

Как рассказал начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов, все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.

Поезд №6407 "Харьков — Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат. Они не будут ехать дальше города.

Харьков
Украина
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри