В Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали, куда попал враг

Обстрелы Харьковской области. Фото иллюстративное: АрмияИнформ

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки враг не производил обстрелов Харькова. В свою очередь, на территории области были обстреляны 15 населенных пунктов.

Об этом Синегубов сообщил в Telegram в пятницу, 26 апреля.

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Обстрелы Харьковской области

Синегубов сообщил, что артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие.

Авиационные обстрелы подверглись н.п. Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая.

В частности, российские захватчики обстреляли Балаклею. В результате ракетных обстрелов повреждено остекление окон и крыша здания железнодорожного вокзала. Также пострадал пригородный электропоезд Харьков-Изюм, который находился в 15 метрах от места прилета, пути. В результате обстрела травмы получили 7 гражданских мужчин и 4 женщины.

Также была обстреляна деревня Новоосиново Купянского района. В результате вражеского обстрела РСЗО повреждены дом и хозяйственная постройка. Пострадали две женщины 73 и 60 лет.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Берестово, Кисловка", — добавил Синегубов.

Эвакуация населения

Глава ОВА рассказал, что из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуировано 78 детей с семьями: Золочевское общество — 15; Боровская община — 4; Дергачевское общество — 29; Липецкое общество — 30.

За сутки в Харьковской области возведенные группы взрывотехников провели разминирование 40,67 га территории, уничтожили 530 взрывоопасных предметов.

Обстрелы Харьковской области. Фото: скриншоты

Обстрелы Харьковской области. Фото: скриншоты

Как рассказал начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов, все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.

Поезд №6407 "Харьков — Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат. Они не будут ехать дальше города.