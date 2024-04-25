Удар по вокзалу в Балаклії — у міській адміністрації розповіли деталі обстрілу

В'їзд у Балаклію. Фото: Frontline

Російські загарбники вдарили по вокзалу в Балаклії Харківської області під час зупинки електрички сполученням "Харків — Ізюм". Люди, які отримали поранення, були пасажирами.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов у коментарі "Суспільному" у четвер, 25 квітня.

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"Усі поранені — пасажири цього потягу. Люди були всередині електрички", — зазначив Карабанов.

У пресслужбі "Південної залізниці" зазначили, що поїзд №6407 "Харків — Ізюм" та інші, які за графіком курсують у бік Балаклії, обмежать. Вони не їхатимуть далі міста.

Нагадаємо, 25 квітня окупанти атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.

Також російські війська упродовж минулої доби завдали удару по 15 населених пунктах Харківської області з різного типу озброєння. Внаслідок ворожих атак є значні руйнування.