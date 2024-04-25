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Удар по вокзалу в Балаклії — у міській адміністрації розповіли деталі обстрілу

25 квітня 2024 18:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Удар по вокзалу в Балаклії — у міській адміністрації розповіли деталі обстрілу
В'їзд у Балаклію. Фото: Frontline
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники вдарили по вокзалу в Балаклії Харківської області під час зупинки електрички сполученням "Харків — Ізюм". Люди, які отримали поранення, були пасажирами.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов у коментарі "Суспільному" у четвер, 25 квітня.

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"Усі поранені — пасажири цього потягу. Люди були всередині електрички", — зазначив Карабанов.

У пресслужбі "Південної залізниці" зазначили, що поїзд №6407 "Харків — Ізюм" та інші, які за графіком курсують у бік Балаклії, обмежать. Вони не їхатимуть далі міста.

Нагадаємо, 25 квітня окупанти атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.

Також російські війська упродовж минулої доби завдали удару по 15 населених пунктах Харківської області з різного типу озброєння. Внаслідок ворожих атак є значні руйнування.

війна
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Україна
Харківська область
обстріли
вокзали
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Балаклія
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