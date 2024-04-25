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У Харківській прокуратурі назвали мету російського удару по Балаклії

25 квітня 2024 23:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харківській прокуратурі назвали мету російського удару по Балаклії
Наслідки удару по вокзалу. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові в четвер, 25 квітня, здійснили ракетний удар по вокзалу в Балаклії Харківської області. Цей терористичний акт росіян був спрямований на велику кількість жертв.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.

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Удар по Балаклії 25 квітня

За попередніми даними, РФ вдарила по Балаклії ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась у повітрі. 

уламки ракети Балаклія 25 квітня
Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура
вокзал Балаклія 25 квітня
Правоохоронці на місці удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Вказані дії ЗС РФ були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", — зазначили в прокуратурі.

вокзал у Балаклії після удару 25 квітня
Наслідки удару по вокзалу. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Скриншот допису прокуратури

Відомо, що станом на 22:00 кількість поранених внаслідок ракетного удару зросла до 11 осіб.

Як розповів начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов, усі постраждалі в Балаклії є пасажирами.

Поїзд №6407 "Харків — Ізюм" та інші, які за графіком курсують у бік Балаклії, обмежать. Вони не їхатимуть далі міста.

Також ми писали, що росіяни тричі вдарили по залізничних гілках Укрзалізниці. Пошкоджень зазнали об'єкти залізничної інфраструктури в Донецькій, Харківській та Черкаській областях.

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