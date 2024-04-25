У Харківській прокуратурі назвали мету російського удару по Балаклії
Російські військові в четвер, 25 квітня, здійснили ракетний удар по вокзалу в Балаклії Харківської області. Цей терористичний акт росіян був спрямований на велику кількість жертв.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.
Удар по Балаклії 25 квітня
За попередніми даними, РФ вдарила по Балаклії ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась у повітрі.
"Вказані дії ЗС РФ були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", — зазначили в прокуратурі.
Відомо, що станом на 22:00 кількість поранених внаслідок ракетного удару зросла до 11 осіб.
Як розповів начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов, усі постраждалі в Балаклії є пасажирами.
Поїзд №6407 "Харків — Ізюм" та інші, які за графіком курсують у бік Балаклії, обмежать. Вони не їхатимуть далі міста.
Також ми писали, що росіяни тричі вдарили по залізничних гілках Укрзалізниці. Пошкоджень зазнали об'єкти залізничної інфраструктури в Донецькій, Харківській та Черкаській областях.
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