У Харківській прокуратурі назвали мету російського удару по Балаклії

Наслідки удару по вокзалу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські військові в четвер, 25 квітня, здійснили ракетний удар по вокзалу в Балаклії Харківської області. Цей терористичний акт росіян був спрямований на велику кількість жертв.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.

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За попередніми даними, РФ вдарила по Балаклії ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась у повітрі.

Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці на місці удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Вказані дії ЗС РФ були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", — зазначили в прокуратурі.

Наслідки удару по вокзалу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису прокуратури

Відомо, що станом на 22:00 кількість поранених внаслідок ракетного удару зросла до 11 осіб.

Як розповів начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов, усі постраждалі в Балаклії є пасажирами.

Поїзд №6407 "Харків — Ізюм" та інші, які за графіком курсують у бік Балаклії, обмежать. Вони не їхатимуть далі міста.