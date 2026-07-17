На Харківщині масштабні відключення газу: адреси та час

Фахівець ремонтує мережу. Фото ілюстративне: Харківська обласна філія "Газмережі"

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Жителів Харківщини попередили про тимчасові зміни, які стосуватимуться газопостачання та руху транспорту. У Берестинській громаді протягом тижня по черзі відключатимуть газ у кількох селах. Водночас у Харкові продовжили обмеження руху в одному з провулків через реконструкцію тепломагістралі. Мешканців просять заздалегідь врахувати ці зміни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну філію "Газмережі".

Де тимчасово вимкнуть газ

Через планові роботи Харківської філії "Газмережі" газопостачання тимчасово припинять у таких населених пунктах Берестинської громади:

20 липня з 10:00 до 16:00 — село Світле;

21 липня з 10:00 до 16:00 — село Хрестище;

22 липня з 10:00 до 16:00 — село Мирне;

23 липня з 10:00 до 16:00 — село Українка;

24 липня з 10:00 до 16:00 — село Кирилівка.

Мешканців просять до початку робіт перекрити крани перед газовими приладами, а після завершення робіт забезпечити працівникам "Газмереж" доступ до осель для безпечного відновлення газопостачання. У компанії нагадали, що всі співробітники мають службові посвідчення.

Тариф на газ

Зазначимо, у липні жителі Харкова отримуватимуть рахунки за вже існуючими тарифами. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на основні комунальні послуги, тому додаткового фінансового навантаження на сімейні бюджети поки не передбачається. Для більшості побутових споживачів ціна на природний газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Перекриття руху продовжили

У Харкові до 20:00 31 липня залишається закритим рух транспорту в провулку Шекспіра на ділянці від вулиці Шекспіра до вулиці 23 Серпня. У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що термін перекриття довелося продовжити через збільшення обсягів робіт із реконструкції тепломагістралі. Раніше відновити рух планували 15 липня.

Об'їхати закриту ділянку водії можуть вулицею 23 Серпня, вулицею Клочківською та іншими прилеглими дорогами.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська протягом двох днів 26 та 27 червня завдали масованих ударів по об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині. Під час однієї з атак був пошкоджений вахтовий автобус, який перевозив працівників підприємства. Окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, частина з яких була оснащена касетними бойовими частинами. Крім того, російські війська атакували виробничі об'єкти ударними безпілотниками.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові тимчасово обмежували та перекривали рух транспорту на двох міських вулицях. Причиною стали ремонт дорожнього покриття та аварійні роботи на водогоні. Через зміни водіям радять заздалегідь планувати маршрут. Також тимчасово змінилася робота одного з автобусних маршрутів.