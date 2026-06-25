Обмеження руху в Харкові 25–26 червня: адреси робіт

Ремонт дороги у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У Харкові тимчасово обмежили та перекрили рух транспорту на двох міських вулицях. Причиною стали ремонт дорожнього покриття та аварійні роботи на водогоні. Через зміни водіям радять заздалегідь планувати маршрут. Також тимчасово змінилася робота одного з автобусних маршрутів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Ремонт дороги

Рух транспорту на вулиці Отакара Яроша, на ділянці від проспекту Науки до вулиці Олександра Олеся, обмежений до 17:00 25 червня. У Департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття. Також на час проведення робіт автобус №20 не зупиняється на зупинці "Ст. м. Ботанічний сад".

Аварія водогону

Рух транспорту на вулиці Миру, на ділянці від проспекту Архітектора Альошина до вулиці Генерала Момота, заборонений з 9:00 25 червня до 7:00 26 червня. Як пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, обмеження запровадили через аварійний ремонт водогону. Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями, зокрема Біблика, Северина Потоцького, Генерала Момота та іншими сусідніми дорогами.

Роботи в метро

Тимчасові зміни торкнулися й харківського метро. Сьогодні, 25 червня, до 16:30 для пасажирів зачинено вихід №4 із підвуличного пішохідного переходу на станції "Ім. О.С. Масельського". У Харківському метрополітені повідомили, що обмеження пов’язане з проведенням ремонтних робіт. Йдеться про вихід у бік торговельного комплексу. Пасажирів просять користуватися іншими виходами зі станції та враховувати тимчасові незручності під час планування маршруту.

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Безкоштовний проїзд

У Харкові громадський транспорт залишається безкоштовним для мешканців міста. Таку практику запровадили після початку повномасштабного вторгнення. Міський голова Ігор Терехов пояснював, що в умовах постійних обстрілів транспортна система виконує не лише перевізну, а й безпекову функцію.

Зокрема, Харківський метрополітен під час повітряних тривог використовується як укриття для людей. Саме через важливу роль транспорту у захисті містян влада наразі не планує повертати оплату за проїзд.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська почали атакувати транспорт на дорозі між Ізюмом та Осколом за допомогою дронів-камікадзе "Ланцет". Раніше ці безпілотники здебільшого били по центру села, де збиралися місцеві жителі. Тепер під ударом опинилися під’їзні шляхи, що ускладнює в’їзд та виїзд з населеного пункту.

Також Новини.LIVE писали, що між Дніпром та Харковом знову з'явилося пряме залізничне сполучення. З 19 червня Укрзалізниця запустила новий регіональний поїзд, який дозволить пасажирам дістатися між містами менш ніж за чотири з половиною години. Маршрут розрахований на поїздки одним днем — вранці до Харкова, а ввечері назад до Дніпра.