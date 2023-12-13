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В Харьковской области может появиться поселок Чикаго — детали

13 декабря 2023 14:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харьковской области может появиться поселок Чикаго — детали
Смт Чкаловское в Харьковской области. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области предлагают декоммунизировать поселок Чкаловское, названный в честь советского летчика. Одним из предложенных вариантов нового названия является Чикаго.

Об этом сообщил исполнительный комитет Чкаловской общины.

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Известно, что предложения по переименованию поселка внесли 110 жителей общины. До войны там проживало около 12 тыс. человек.

Больше всего голосов набрало два названия — Чикаго и Слободское.

Заместитель начальника поселковой администрации Вадим Суманеев отметил, что у жителей общины развито чувство юмора, и выразил мнение, что следует остановиться на названии Слободское, потому что община принадлежит к исторической области Слободской Украины.

Однако на Харьковщине уже есть населенные пункты под названием Слободское — в Харьковском и Лозовском районах.

Теперь решение о переименовании поселка будет принимать Верховная Рада Украины, куда были направлены все предложения.

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Скриншот поста исполнительного комитета

Напомним, что в Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков — Балашовский". Вопрос о декоммунизации планируется рассмотреть во время сессии городского совета 22 ноября.

Также мы писали, что в Харьковской области переименуют сразу шесть населенных пунктов Богодуховского района. Соответствующее решение в скором времени планирует принять Харьковский областной совет.

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