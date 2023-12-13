В Харьковской области может появиться поселок Чикаго — детали
В Харьковской области предлагают декоммунизировать поселок Чкаловское, названный в честь советского летчика. Одним из предложенных вариантов нового названия является Чикаго.
Об этом сообщил исполнительный комитет Чкаловской общины.
Чикаго в Харьковской области
Известно, что предложения по переименованию поселка внесли 110 жителей общины. До войны там проживало около 12 тыс. человек.
Больше всего голосов набрало два названия — Чикаго и Слободское.
Заместитель начальника поселковой администрации Вадим Суманеев отметил, что у жителей общины развито чувство юмора, и выразил мнение, что следует остановиться на названии Слободское, потому что община принадлежит к исторической области Слободской Украины.
Однако на Харьковщине уже есть населенные пункты под названием Слободское — в Харьковском и Лозовском районах.
Теперь решение о переименовании поселка будет принимать Верховная Рада Украины, куда были направлены все предложения.
Напомним, что в Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков — Балашовский". Вопрос о декоммунизации планируется рассмотреть во время сессии городского совета 22 ноября.
Также мы писали, что в Харьковской области переименуют сразу шесть населенных пунктов Богодуховского района. Соответствующее решение в скором времени планирует принять Харьковский областной совет.
Читайте Новини.LIVE!