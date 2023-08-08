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На Харківщині можуть оголосити евакуацію: ворог активізує спроби наступальних дій

8 серпня 2023 14:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині можуть оголосити евакуацію: ворог активізує спроби наступальних дій
Евакуація людей в Харківській області. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Влада Харківської області розглядає питання організованої евакуації цивільних з прифронтових громад Куп'янського району. Для цього є транспорт, намічені відносно безпечні маршрути, є тимчасове житло для переселенців тощо. 

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Ситуація на Куп'янському напрямку

Олег Синєгубов в прямому ефірі повідомив, що останніми днями ворог активізує спроби наступальних дій на Куп'янському напрямку. Він знову намагається просунутися вперед, але наші військові готові до цих штурмів, мають адекватні сили для оборони та дають відсіч ворогу. Проте просування у окупантів немає. Також на Куп'янському напрямку зосереджені великі сили ворога, який посилив обстріли цивільного населення.

Процес евакуації з Куп'янського району триває вже кілька місяців. Олег Синєгубов розповідає, що незважаючи на тривалі обстріли місцеві мешканці виїжджають неохоче.

"Наразі ми будемо розглядати, можливо, примусової евакуації дітей з самого міста Куп'янськ та інших населених пунктів, де досі проживають неповнолітні з батьками", — заявив очільник області. 

Також голова Харківської ОВА також повідомив, що регіон активно готується до нового опалювального сезону. Головні завдання – максимально відновити пошкоджену ворогом інфраструктуру та захистити її від нових можливих ударів взимку. 

Нагадаємо, що російські військові обстріляли Козачу Лопань, що розташовується поряд з кордоном з РФ. Прокурори зафіксували наслідки ворожої атака. 

Також ми писали про те, що закінчується евакуація сімей з дітьми на Харківщині, які живуть на прикордонній території з РФ, у Вовчанській громаді. Лише п'ять сімей залишилися для вивезення.

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