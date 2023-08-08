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В Харьковской области могут объявить эвакуацию: враг активизирует попытки наступательных действий

8 августа 2023 14:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области могут объявить эвакуацию: враг активизирует попытки наступательных действий
Эвакуация людей в Харьковской области. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Власти Харьковской области рассматривают вопрос организованной эвакуации гражданских из прифронтовых громад Купянского района. Для этого есть транспорт, намеченные относительно безопасные маршруты, есть временное жилье для переселенцев.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Ситуация на Купянском направлении

Олег Синегубов в прямом эфире сообщил, что в последние дни враг активизирует попытки наступательных действий на Купянском направлении. Он снова пытается продвинуться вперед, но наши военные готовы к этим штурмам, имеют адекватные силы для обороны и дают отпор врагу. Однако продвижения у окупантов нет. Также на Купянском направлении сосредоточены большие силы врага, усилившего обстрелы гражданского населения.

Процесс эвакуации из Купянского района продолжается несколько месяцев. Олег Синегубов рассказывает, что, несмотря на длительные обстрелы, местные жители выезжают неохотно.

"Сейчас мы будем рассматривать, возможно, принудительную эвакуацию детей из самого города Купянск и других населенных пунктов, где до сих пор проживают несовершеннолетние с родителями" , — заявил глава области.

Также глава Харьковской ОВ также сообщил, что регион активно готовится к новому отопительному сезону. Главные задачи – максимально восстановить поврежденную врагом инфраструктуру и оградить ее от новых возможных ударов зимой.

Напомним, что российские военные обстреляли находящуюся рядом с границей с РФ Казачью Лопань. Прокуроры зафиксировали последствия вражеской атаки.

Также мы писали о том, что заканчивается эвакуация семей с детьми в Харьковской области, которые живут на приграничной территории из РФ , в Волчанской общине. Лишь пять семей осталось для вывоза.

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