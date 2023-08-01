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З прикордоння Харківщини евакуювали майже усіх дітей, ще 5 сімей відмовляються, — Синєгубов

1 серпня 2023 16:04
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
З прикордоння Харківщини евакуювали майже усіх дітей, ще 5 сімей відмовляються — Синєгубов
Евакуація людей у Харківській області. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Закінчується евакуація сімей з дітьми на Харківщині, що живуть на прикордонній території з РФ, у Вовчанській громаді. Лише п'ять сімей залишилися для вивезення.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Евакуація дітей 

Під час ефіру очільник області розповів, що їм поки не вдалося вмовити вивезти дітей декількох родин.

"З Вовчанського напрямку ми завершуємо евакуацію дітей, яку ми оголосили обов’язковою. Наразі ми звідти фактично вивезли 184 дитини з батьками. На жаль, у нас залишається ще п’ять сімей, які всіляко пручаються і не хочуть виїжджати. Наші правоохоронці всіляко пояснюють, що це задля безпеки дітей", — зазначив Синєгубов. 

Також за голова ОВА навів сумні приклади, коли родини поверталися з евакуації до прикордонних населених пунктів і діти гинули.

"Одна родина повернулася, аби перекопати свій город. Був "приліт" — і, нажаль, хлопчик 14 років загинув на місці", — розповів Синєгубов. 

Очільник області наголошує, що перебувати дітям у прикордонній зоні та біля лінії фронту небезпечно. 

"Ми всіляко пояснюємо, що ми зможемо надати усі необхідні умови для тимчасового проживаня, у тому числі організації навчального процесу", — каже Синєгубов. 

Нагадаємо, що на Харківщині оголосили евакуацію дітей з небезпечних населених пунктів. Усе через постійні обстріли населених пунктів біля державного кордону з РФ. 

Також ми писали про те, що Рада оборони Харківщини дозволила розпочати традиційне навчання. Але остаточне рішення приймають заклади освіти та органи місцевого самоврядування, які є засновниками цих закладів.

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