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В Харьковской области на мине подорвалась мать с тремя детьми, — Синегубов

2 июня 2023 15:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харківщині на міні підірвалась мати з трьома дітьми, — Синегубов
Табличка с надписью: "Внимание мины". Фото: УНИАН/Немеш Янош
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня около 12:00 вблизи сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль. В машине ехала семья с тремя детьми.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Подробности происшествия

По информации Олега Синегубова, женщина 37 лет скончалась на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12 и 15 лет и 12-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы, медики борются за их жизнь.

"В очередной раз подчеркиваю: минная опасность на Харьковщине остается очень высокой. Будьте максимально осторожны. Не посещайте леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно опасно. Передвигайтесь исключительно по дорогам с твердым покрытием", — пишет глава области.

Также Олег Синегубов напоминает, что в случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему — нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить ГСЧС или Нацполицию.

Напомним, что до этого на Харьковщине на мине подорвался мужчина. В результате взрыва 61-летний мужчина остался без правой ступни.

Также мы рассказывали, что харьковские инженеры разработали машину для уничтожения вражеских мин. Пока этот механизм воспроизведен в единственном экземпляре, но уже работает и показывает эффективность. По всей вероятности, в дальнейшем он получит сертификацию и будет запущен в серийное производство, что значительно ускорит процесс разминирования территорий области.

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