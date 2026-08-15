На Харківщині нападник на дівчину намагався скоротити строк

Руки в кайдаках. Фото: Нацполіція

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

На Харківщині апеляційний суд залишив без змін вирок чоловікові, засудженому за зґвалтування неповнолітньої. Напад на 17-річну дівчину стався у Змієві, коли вона ввечері поверталася додому. Чоловік проведе за ґратами дев'ять років.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Напад на неповнолітню

За інформацією прокуратури, злочин стався у листопаді 2024 року в місті Зміїв Чугуївського району. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння побачив на вулиці 17-річну дівчину, яка поверталася додому. Він наздогнав неповнолітню, повалив її на землю та, погрожуючи розправою, вчинив сексуальне насильство.

Коли неподалік проїжджав автомобіль, нападник силою відтягнув дівчину до покинутої будівлі колишнього дитячого садка. Там він продовжив вчиняти щодо неї дії сексуального характеру.

Тим часом мати дівчини занепокоїлася через те, що донька не повернулася додому, та вирушила її шукати. Почувши крики жінки та побачивши світло ліхтарика, нападник утік. Правоохоронці згодом затримали чоловіка та повідомили йому про підозру.

Скільки років проведе у в'язниці

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. На вирок суду він очікував під вартою. Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні неповнолітньої за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України та засудили до дев'яти років позбавлення волі.

Захисник засудженого оскаржив вирок. Він просив пом'якшити покарання та призначити чоловікові сім років і шість місяців ув'язнення. Однак 13 серпня 2026 року апеляційний суд підтримав позицію прокурорів Харківської обласної прокуратури. Скаргу захисника залишили без задоволення, а дев'ятирічний термін ув'язнення — без змін. Крім того, щодо цього ж чоловіка в суді перебуває ще одна справа за фактом зґвалтування, кваліфікованого за ч. 1 ст. 152 КК України.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові батько розбещував власну 10-річну доньку. До правоохоронців звернулася мати постраждалої дівчинки, яка дізналася про неприпустимий вчинок із соцмережі. Невідома особа надіслала їй повідомлення із відеозаписом, на якому чітко видно, що батько перебував із донькою та вчиняв щодо неї розпусні дії. Крім того, жителя Лозівського району Харківської області засудили до 12 років позбавлення волі за сексуальне насильство щодо власної неповнолітньої доньки. Через дії батька дівчина завагітніла та народила дитину, яка через місяць після народження померла.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. Відомо, що 61-річний нападник їздив селом на мотоциклі у стані сильного алкогольного сп’яніння. Неподалік від одного з будинків він побачив 8-річну дівчинку, яка йшла до магазину. Слідчі вважають, що підозрюваний зупинився на узбіччі, підійшов до дитини та схопив її обома руками. Після цього він почав силоміць обіймати дівчинку, цілувати та облизувати їй обличчя.