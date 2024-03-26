В Харьковской области не утихают взрывы — в ОГА отчитались об эвакуации

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и регион. За минувшие сутки враг обстрелял 15 населенных пунктов в области, а ночью атаковал город беспилотниками. В результате обстрелов известно об одном погибшем мужчине и четырех раненых женщинах.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов Харьковщины

"Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 15 населенных пунктов Харьковщины: Шевченко, Кудеевка, Красное, Гатище, Синковка и др. Авиаударам подверглись н.п. Дергачи, Волчанские Хутора, Старица, Бударки", — рассказал Синегубов об обстрелах за сутки.

В частности, как добавляют в ОГА, враг атаковал:

Село Московка Купянского района — там зафиксировано попадание по территории. К счастью, обошлось без пострадавших.

Город Волчанск — первый раз из-за артиллерийских обстрелов загорелись два частных дома, от обломков погиб 65-летний мужчина. Вторая атака повредила один частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Село Волчанские Хутора Чугуевского района — в результате обстрелов загорелся гараж. Пострадавших и погибших нет.

Город Дергачи — из-за атаки КАБ повреждено 20 частных домов, одно хозяйственное сооружение, а также два автомобиля. Пострадали четыре женщины.

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Кроме того, по словам Синегубова, за минувшие сутки на Купянском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе населенного пункта Ивановка.

Эвакуация в Харьковской области

В связи с обстрелами в прифронтовых населенных пунктах проводят эвакуацию. Так, по состоянию на сегодняшний день из двух громад удалось эвакуировать 157 детей: Ольхуватской — 37; Великобурлукской — 120.

Напомним, в Харькове в результате ночной атаки беспилотников произошло попадание. Один из ударных дронов попал в землю у нежилого здания.

Также стало известно, что на восстановление Харьковской теплоэлектроцентрали, по которой попали российские захватчики 22 марта, уйдет несколько лет.