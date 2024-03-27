На Харківщині оголошена ракетна небезпека
27 березня 2024 19:42
Ракети РФ С-300 над Харковом. Ілюстративне фото: AP
Ракетна небезпека оголошена у Харківські області зараз, 27 березня. Громадян попереджають про небезпеку застосування ракетного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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За інформацією українських військових, у Харківській області.\
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", — зазначили Повітряні сили.
Також "почервоніли" інші східні та центральні області країни.
Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.
Також ми писали про те, що наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці.
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