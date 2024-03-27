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На Харківщині оголошена ракетна небезпека

27 березня 2024 19:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині оголошена ракетна небезпека
Ракети РФ С-300 над Харковом. Ілюстративне фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ракетна небезпека оголошена у Харківські області зараз, 27 березня. Громадян попереджають про небезпеку застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За інформацією українських військових, у Харківській області.\

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", — зазначили Повітряні сили.

На Харківщині оголошена ракетна небезпека - фото 1
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також "почервоніли" інші східні та центральні області країни. 

На Харківщині оголошена ракетна небезпека - фото 2
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою. 

Також ми писали про те, що наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці. 

 

Харків
Харківська область
ракета
повітряна тривога
Повітряні Сили ЗСУ

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