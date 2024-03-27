В Харьковской области объявлена ракетная опасность
27 марта 2024 19:42
Ракеты РФ С-300 над Харьковом Иллюстративное фото: AP
Ракетная опасность объявлена в Харьковской области сейчас, 27 марта. Граждан предупреждают об опасности применения ракетного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Воздушная тревога сейчас 27 марта
По информации украинских военных, в Харьковской области.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - отметили Воздушные силы.
Также покраснели другие восточные и центральные области страны.
Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.
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