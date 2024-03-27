Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области объявлена ракетная опасность arrow

В Харьковской области объявлена ракетная опасность

27 марта 2024 19:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области объявлена ракетная опасность
Ракеты РФ С-300 над Харьковом Иллюстративное фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ракетная опасность объявлена в Харьковской области сейчас, 27 марта. Граждан предупреждают об опасности применения ракетного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 27 марта

По информации украинских военных, в Харьковской области.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - отметили Воздушные силы.

В Харьковской области объявлена ракетная опасность - фото 1
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также покраснели другие восточные и центральные области страны.

В Харьковской области объявлена ракетная опасность - фото 2
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что самому молодому пострадавшему в Харькове три месяца.

 

Харьков
Харьковская область
ракета
воздушная тревога
Воздушные Силы ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом