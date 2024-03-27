В Харьковской области объявлена ракетная опасность

Ракеты РФ С-300 над Харьковом Иллюстративное фото: AP

Ракетная опасность объявлена в Харьковской области сейчас, 27 марта. Граждан предупреждают об опасности применения ракетного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 27 марта

По информации украинских военных, в Харьковской области.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - отметили Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также покраснели другие восточные и центральные области страны.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что самому молодому пострадавшему в Харькове три месяца.