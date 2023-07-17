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Росіяни вкотре обстріляли прикордоння Харківщини: є постраждалі

17 липня 2023 11:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни вкотре обстріляли прикордоння Харківщини: є постраждалі
Прокурори працюють на місці ворожої ракетної атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, 1 чоловік 60 років отримав поранення. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Обстріл Вовчанська 

За даними слідства, вранці 17 липня ворог вчергове обстріляв м. Вовчанськ. За попередніми даними, з артилерії.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння.  Отримав мінно-вибухову травму 64-річний місцевий мешканець.

Прокурор та слідчий поліції задокументували наслідки збройної агресії РФ. А також розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)

Наслідки обстрілу в регіоні 

Вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією рф, в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі.

"На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці", — розповідає очільник області.

Прокурори працюють на місці ворожої ракетної атаки по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

У с. Благодатівка Куп'янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

У с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.

Мінна небезпека

Також голова Харківської ОВА розповів, що у Немишлянському районі  Харкова двоє цивільних чоловіків 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва отримали поранення та були госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо, що на цих вихідних окупанти двічі вдарили по Харкову. Внаслідок атаки є один загиблий.

Також ми писали про те, що після нічного обстрілу Харкова є "прильоти" у центральній частині міста.

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