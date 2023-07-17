В Харьковской области объявили эвакуацию детей из опасных населенных пунктов, — Синегубов

Мальчик в эвакуационном поезде на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН

В Волчанской громаде Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей. Все из-за постоянных обстрелов населенных пунктов у государственной границы с РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Эвакуация детей

Глава области рассказал, что враг продолжает ежедневно обстреливать некоторые пограничные громады Харьковщины. Это подвергает детей постоянной опасности. Именно поэтому на Совете обороны области было принято решение об обязательной эвакуации детей из отдельных 9 населенных пунктов Волчанской громады Чугуевского района.

"Мы объявили принудительную эвакуацию детей из некоторых населенных пунктов этой территориальной громады. Люди не хотят ехать. Для нас безопасность людей, детей — на первом месте, должны приниматься меры. 217 детей мы должны вывезти с этих территорий, 43 мы вывезли по состоянию на утро" , — сказал Синегубов.

В общей сложности на территории Волчанской городской громады находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанск — 144. Их необходимо эвакуировать в более безопасные населенные пункты области вместе по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном.

"Неохотно люди выезжают, мы им разъясняем, что безопасность детей — это приоритет. Эти населенные пункты обстреливают каждый день. Эти обстрелы не только с С-300, а абсолютно всех видов вооружения — авиаудары, артиллерия, минометы, а также танковый огонь", — рассказал во время эфира глава области.

Областные власти уверяют, что все эвакуированные семьи получат временное жилье, гуманитарную и другую помощь. Также для эвакуированных детей будет организован образовательный процесс на новых местах жительства.

Напомним, что сегодня, 17 июля, утром враг обстрелял город Волчанск в Харьковской области. Предварительно один человек 60 лет получил ранения.

Также мы писали о том, что в эти выходные оккупанты дважды ударили по Харькову. В результате атаки есть один погибший.