Обстріл Харківщини 1 лютого — ворог атакував газову промисловість

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 1 лютого, атакували Харківську область. Зокрема, під ударом противника опинилася газова промисловість.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону.

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Синєгубов зазначив, що загарбники спрямували на обʼєкти цивільної інфраструктури області 17 ударних безпілотників типу Shahed та шість ракет.

"Близько десятої ранку "Шахед" вдарив по селищу Донець. Там вибиті вікна в цивільному гуртожитку. Приватні домоволодіння постраждали. Крім того, ми мали удари і так само й обстріли прикордонних населених пунктів по Харківському району", — додав він.

Нагадаємо, 1 лютого російські окупанти атакували Холодногірський район Харкова. Ворог вбив жінку та поранив чотирьох людей.

Також на масований російський обстріл України відреагував Президент Володимир Зеленський.