Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині окупанти атакували газову промисловість arrow

На Харківщині окупанти атакували газову промисловість

1 лютого 2025 14:01
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Харківщини 1 лютого — ворог атакував газову промисловість
Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у суботу, 1 лютого, атакували Харківську область. Зокрема, під ударом противника опинилася газова промисловість.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Російський обстріл Харківщини

Синєгубов зазначив, що загарбники спрямували на обʼєкти цивільної інфраструктури області 17 ударних безпілотників типу Shahed та шість ракет. 

"Близько десятої ранку "Шахед" вдарив по селищу Донець. Там вибиті вікна в цивільному гуртожитку. Приватні домоволодіння постраждали. Крім того, ми мали удари і так само й обстріли прикордонних населених пунктів по Харківському району", — додав він.

Нагадаємо, 1 лютого російські окупанти атакували Холодногірський район Харкова. Ворог вбив жінку та поранив чотирьох людей.

Також на масований російський обстріл України відреагував Президент Володимир Зеленський. 

війна Харківська область обстріли газопостачання газ Олег Синєгубов
Реклама
Реклама
Реклама