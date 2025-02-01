Обстрел Харьковщины 1 февраля — враг атаковал газовую промышленность

Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 1 февраля, атаковали Харьковскую область. В частности, под ударом противника оказалась газовая промышленность.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона.

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Синегубов отметил, что захватчики направили на объекты гражданской инфраструктуры области 17 ударных беспилотников типа Shahed и шесть ракет.

"Около десяти утра "Шахед" ударил по поселку Донец. Там выбиты окна в гражданском общежитии. Частные домовладения пострадали. Кроме того, мы имели удары, так же и обстрелы приграничных населенных пунктов по Харьковскому району", — добавил он.

Напомним, 1 февраля российские оккупанты атаковали Холодногорский район Харькова. Враг убил женщину и ранил четырех человек.

Также на массированный российский обстрел Украины отреагировал Президент Владимир Зеленский.