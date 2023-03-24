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На Харьківщині окупанти продовжують тероризувати мешканців прикордоння

24 березня 2023 11:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харьківщині окупанти продовжують тероризувати мешканців прикордоння
Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Протягом минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та ін. 

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"У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих", — пише голова Харківської ОВА. 

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Мінна небезпека  

Також Олег Синєгубов розповідає, що в області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 4 га території та знешкодили ще 155 вибухонебезпечних предметів.

Минулої доби від вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 46-річний чоловік. Подія трапилась у лісі поблизу с. Григорівка на території Великобурлуцької громади. Чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, що у Харківській області частішають випадки підриву людей на деокупованих територіях. Тільки за останній тиждень поранення від вибухонебезпечних предметів отримали п'ятеро мешканців регіону.

Також ми писали, що ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області. 

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