На Харківщині ворог обстріляв храм та будинки

За минулу добу внаслідок обстрілів постраждалих немає

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки обстрілів

"У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю храму та зайнялася трава на відкритій території. У смт Вільча та с. Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки. У с. Вільхуватка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, ще 2 пошкоджено", — пише голова Харківської ОВА.

За минулу добу внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Мінна небезпека та лінія зіткнення

Також Олег Синєгубов розповідає, що в області тривають заходи з розмінування. Протягом минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 5,5 га території та знешкодили ще 193 вибухонебезпечні предмети.

За словами голови ОВА, на лінії зіткнення ворог продовжує випробовувати на міцність нашу оборону, але отримує рішучу відсіч та несе втрати. "Харківщина під надійним захистом. Віримо в ЗСУ та Перемогу України", — пише Синєгубов.

Нагадаємо, що у Харківській області частішають випадки підриву людей на деокупованих територіях. Тільки за останній тиждень поранення від вибухонебезпечних предметів отримали п'ятеро мешканців регіону.

Також, ми розповідали, що 18 березня ворог тероризував мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти області. Під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів.