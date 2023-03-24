На Харьковщине оккупанты продолжают терроризировать жителей приграничья
Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
-
Селезнев раскрыл хитрую систему российской обороны на Запорожье
-
Звезда "Квартала 95" сделал громкое заявление после выхода скандальной песни "Дика Дичка"
-
Елена Зеленская запустила новую кампанию, посвященную ментальному здоровью: детали
-
Минцифры будет контролировать качество интернета в стране и наказывать за низкую скорость
-
США проверят причастность швейцарских банков к обходу россиянами санкций, — Вloomberg
-
Убегают или нет: Гуменюк раскрыла планы россиян на Новую Каховку
-
Мошенники под видом благотворительных фондов для детей украли 10 млн гривен
-
Китай выступает против принудительной продажи TikTok
-
Экс-чиновник Генштаба указывает на опасное поведение россиян вблизи границы
-
Власти Киева удвоили расходы на ремонты во время войны
Обстрелы Харьковщины
За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелеча, Старица, Ольховатка и другие.
"В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередач. Обошлось без пострадавших", — пишет глава Харьковской ОВД.
Минная опасность
Также Олег Синегубов говорит, что в области продолжается гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 4 га территории и обезвредили еще 155 взрывоопасных предметов.
За прошедшие сутки от взрыва неизвестного взрывного устройства погиб 46-летний мужчина. Событие произошло в лесу возле с. Григоровка на территории Великобурлукской громады. Мужчина погиб на месте.
Напомним, что в Харьковской области учащаются случаи подрыва людей на деоккупированных территориях. Только за последнюю неделю ранения от взрывоопасных предметов получили пятеро жителей региона.
Также мы писали, что враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области.