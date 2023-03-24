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На Харьковщине оккупанты продолжают терроризировать жителей приграничья

24 марта 2023 11:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине оккупанты продолжают терроризировать жителей приграничья
В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередач
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелеча, Старица, Ольховатка и другие.

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"В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередач. Обошлось без пострадавших", — пишет глава Харьковской ОВД.

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Минная опасность

Также Олег Синегубов говорит, что в области продолжается гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 4 га территории и обезвредили еще 155 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки от взрыва неизвестного взрывного устройства погиб 46-летний мужчина. Событие произошло в лесу возле с. Григоровка на территории Великобурлукской громады. Мужчина погиб на месте.

Напомним, что в Харьковской области учащаются случаи подрыва людей на деоккупированных территориях. Только за последнюю неделю ранения от взрывоопасных предметов получили пятеро жителей региона.

Также мы писали, что враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области.

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