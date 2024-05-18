На Харківщині окупанти розстріляли чоловіка в інвалідному візку

Чоловік в інвалідному візку. Скриншот відео з Telegram-каналу "ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS"

Біля Вовчанську Харківської області росіяни розстріляли чоловіка в інвалідному візку. Тіло загиблого виявили аеророзвідники, які моніторили повітряний простір.

Про це п'ятницю, 17 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

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Тіло загиблої людини в інвалідному кріслі побачили поруч із лікарнею, яку захопили окупанти.

"Українські військові переконані, що інвалід пробував втекти подалі від медичного закладу, але його розстріляли та кинули у візку стояти посеред розбитої вулиці. Всі злочини окупантів, які бачить аеророзвідка, фіксуються, бо відеофайли, як і рукописи, не горять", — зазначив Цаплієнко.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що відкрили за фактом розстрілу особи з інвалідністю кримінальне провадження (частина друга статті 438 Кримінального кодексу України — "Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством").

Нагадаємо, за словами військового Юрія Федоренка, активність окупантів на Вовчанському напрямку дещо знизилася. Ворог продовжує штурм поблизу міста, однак інтенсивність його дій вже не така, як була в перші дні наступу.

Також ми повідомляли про те, що вдень в п'ятницю, 17 травня, росіяни завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова. Унаслідок цього обстрілу троє людей загинули, а ще 28 — отримали поранення.