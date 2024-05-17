Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові зросла кількість жертв внаслідок обстрілу arrow

У Харкові зросла кількість жертв внаслідок обстрілу

17 травня 2024 20:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові зросла кількість жертв внаслідок обстрілу
Правоохоронці надають допомогу пораненим у Харкові. Фото: Нацполіція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові в п'ятницю, 17 травня, зросла кількість поранених та загиблих людей внаслідок російського обстрілу. Відомо, що противник вбив трьох осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Жертви внаслідок обстрілу Харкова

За словами Терехова, росіяни поранили 28 людей.

"І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28", — розповів він.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот 

Нагадаємо, 17 травня Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста. 

Також вночі 17 травня в Харкові було чутно вибухи. Російські загарбники били по місту ракетами.

війна
Харків
вбивство
обстріли
Ігор Терехов
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників