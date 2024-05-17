У Харкові зросла кількість жертв внаслідок обстрілу

Правоохоронці надають допомогу пораненим у Харкові. Фото: Нацполіція

У Харкові в п'ятницю, 17 травня, зросла кількість поранених та загиблих людей внаслідок російського обстрілу. Відомо, що противник вбив трьох осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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За словами Терехова, росіяни поранили 28 людей.

"І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28", — розповів він.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 травня Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста.

Також вночі 17 травня в Харкові було чутно вибухи. Російські загарбники били по місту ракетами.