У Харкові зросла кількість жертв внаслідок обстрілу
17 травня 2024 20:39
Правоохоронці надають допомогу пораненим у Харкові. Фото: Нацполіція
У Харкові в п'ятницю, 17 травня, зросла кількість поранених та загиблих людей внаслідок російського обстрілу. Відомо, що противник вбив трьох осіб.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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За словами Терехова, росіяни поранили 28 людей.
"І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28", — розповів він.
Нагадаємо, 17 травня Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста.
Також вночі 17 травня в Харкові було чутно вибухи. Російські загарбники били по місту ракетами.
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