В Харьковской области оккупанты расстреляли мужчину в инвалидной коляске

Человек в инвалидной коляске. Скриншот видео из Telegram-канала "ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS"

Возле Волчанска Харьковской области россияне расстреляли мужчину в инвалидной коляске. Тело погибшего обнаружили аэроразведчики, которые мониторили воздушное пространство.

Об этом пятницу, 17 мая, сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

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Тело погибшего человека в инвалидном кресле увидели рядом с больницей, которую захватили оккупанты.

"Украинские военные убеждены, что инвалид пробовал убежать подальше от медицинского учреждения, но его расстреляли и бросили в коляске стоять посреди разбитой улицы. Все преступления оккупантов, которые видит аэроразведка, фиксируются, потому что видеофайлы, как и рукописи, не горят", — отметил Цаплиенко.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что открыли по факту расстрела лица с инвалидностью уголовное производство (часть вторая статьи 438 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством").

Напомним, по словам военного Юрия Федоренко, активность оккупантов на Волчанском направлении несколько снизилась. Враг продолжает штурм вблизи города, однако интенсивность его действий уже не такая, как была в первые дни наступления.

Также мы сообщали о том, что днем в пятницу, 17 мая, россияне нанесли два удара УАБами по Холодногорскому району Харькова. В результате этого обстрела три человека погибли, а еще 28 получили ранения.