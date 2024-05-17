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Активність окупантів зменшилася — у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Вовчанська

17 травня 2024 14:22
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Козюк Тетяна
редактор
Активність окупантів зменшилася — у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Вовчанська
Наслідки обстрілів Вовчанська. Фото: прокуратура Харківщини
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військовий Юрій Федоренко розповів, що активність російських окупантів на Вовчанському напрямку Харківщини дещо зменшилася. За його словами, противник хоч і продовжує штурмувати поблизу Вовчанська, але інтенсивність наступальних дій вже не так, як це було у перші дні. 

Про це командир батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр в ефірі телемарафону. 

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Наступ окупантів поблизу Вовчанська

"Противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, накопичує живу силу, застосовує броньовану техніку. Але менш інтенсивно, ніж це було у перші дні перетину кордону", — сказав Федоренко, коментуючи загальну ситуацію на Вовчанському напрямку.  

Він додав, що ворог успіху не має. Тим часом Сили оборони змогли покращити свої позиції. 

"Ми дуже близькі до того, щоб ситуацію повною мірою купірувати на тому напрямку, де виконуємо бойові завдання", — сказав Федоренко.

Ситуація у вовчанську — останні новини

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські обстріли Вовчанська не припиняються. Зокрема, був поранений керівник адміністрації населеного пункту.

У  Генштабі тим часом зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.

Станом на 16 травня у Вовчанську тривали бої в житловому секторі. 

війна
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росіяни
Харківська область
окупанти
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