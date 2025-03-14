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На Харківщині окупанти вдарили БпЛА по лікарні — є постраждалі

14 березня 2025 08:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
Безпілотники РФ атакували лікарню на Харківщині — які наслідки
Пожежа внаслідок влучання. Фото: Харківська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч проти 14 березня російські війська завдали удару безпілотниками по лікарні в Золочеві, що на Харківщині. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Унаслідок першого влучання на даху будівлі спалахнула пожежа. Поки рятувальники боролися з вогнем, окупанти завдали повторного удару — одразу двома дронами. Постраждала 33-річна співробітниця бригади екстреної допомоги, яка отримала гостру реакцію на стрес.

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Пожежа на даху лікарні. Фото: Харківська ОВА

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. 

Нагадаємо, пізно ввечері у четвер, 13 березня, у Харківській області пролунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що вибухи були пов'язані з атакою дронів на регіон — від неї постраждали семеро осіб.

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