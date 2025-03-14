Беспилотники РФ атаковали больницу на Харьковщине — какие последствия

На Харьковщине оккупанты атаковали БпЛА по больнице
В ночь на 14 марта российские войска нанесли удар беспилотниками по больнице в Золочеве, что на Харьковщине. В результате атаки возник пожар.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Оккупанты атаковали больницу дважды
В результате первого попадания на крыше здания вспыхнул пожар. Пока спасатели боролись с огнем, оккупанты нанесли повторный удар — сразу двумя дронами. Пострадала 33-летняя сотрудница бригады экстренной помощи, которая получила острую реакцию на стресс.
Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
Напомним, поздно вечером в четверг, 13 марта, в Харьковской области прогремели мощные взрывы.
Впоследствии стало известно, что взрывы были связаны с атакой дронов на регион — от нее пострадали семь человек.
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