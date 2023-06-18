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На Харківщині окупанти з артилерії знову обстріляли житлові будинки

18 червня 2023 10:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Харківщині окупанти з артилерії знову обстріляли житлові будинки
Наслідки російських обстрілів 14 червня. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 18 червня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждав приватний житловий будинок, поранених немає.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Які ще населені пункти потрапили під обстріл ворога

Загалом армія РФ протягом минулої доби обстрілювала населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

За словами Синєгубова, через обстріл у селі Новоосинове, що в Куп'янському районі, пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Також у селі Колісниківка о 23:00 зазнав пошкоджень будинок та льох.

"Біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей — 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами", — нагадав очільник Харківської ОВА.

Що ще пошкоджено російськими обстрілами

Своєю чергою у селі Одноробівка Богодухівського району через артилерійський обстріл постраждав парк відпочинку та газова мережа. Також у Вовчанську зазнали пошкоджень три житлові будинки та господарчі споруди.

Крім того, у смт Вільча Чугуївського району постраждали 4 будинки та лінії електропередач. Обійшлося без поранених.

Розмінування в регіоні

Протягом минулої доби піротехніки ДСНС обстежили майже 7 га території та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення російські окупанти здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп'янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!", — додав Синєгубов.

Скриншот поста

Нагадаємо, упродовж 16 червня окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів. Ворог атакував населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

 

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