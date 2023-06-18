На Харківщині окупанти з артилерії знову обстріляли житлові будинки
Сьогодні, 18 червня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждав приватний житловий будинок, поранених немає.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Які ще населені пункти потрапили під обстріл ворога
Загалом армія РФ протягом минулої доби обстрілювала населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
За словами Синєгубова, через обстріл у селі Новоосинове, що в Куп'янському районі, пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Також у селі Колісниківка о 23:00 зазнав пошкоджень будинок та льох.
"Біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей — 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами", — нагадав очільник Харківської ОВА.
Що ще пошкоджено російськими обстрілами
Своєю чергою у селі Одноробівка Богодухівського району через артилерійський обстріл постраждав парк відпочинку та газова мережа. Також у Вовчанську зазнали пошкоджень три житлові будинки та господарчі споруди.
Крім того, у смт Вільча Чугуївського району постраждали 4 будинки та лінії електропередач. Обійшлося без поранених.
Розмінування в регіоні
Протягом минулої доби піротехніки ДСНС обстежили майже 7 га території та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.
"На лінії зіткнення російські окупанти здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп'янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, упродовж 16 червня окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів. Ворог атакував населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.