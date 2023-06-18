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В Харьковской области оккупанты из артиллерии снова обстреляли жилые дома

18 июня 2023 10:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области оккупанты из артиллерии снова обстреляли жилые дома
Последствия российских обстрелов 14 июня. Иллюстративное фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 18 июня, российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. В результате пострадал частный жилой дом, раненых нет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Какие еще населенные пункты попали под обстрел врага

В целом армия РФ за прошедшие сутки обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

По словам Синегубова, из-за обстрела в селе Новоосиново в Купянском районе повреждены жилой дом и хозяйственные сооружения. Также в селе Колесниковка в 23:00 получил повреждения дом и погреб.

"У села Гурьев Казачок Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека — 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами", — напомнил глава Харьковской ОВА.

Что еще повреждено российскими обстрелами

В свою очередь в селе Одноробовка Богодуховского района из-за артиллерийских обстрелов пострадал парк отдыха и газовая сеть. Также в Волчанске получили повреждения три жилых дома и хозяйственные сооружения.

Кроме того, в пгт Вильча Чугуевского района пострадали 4 дома и линии электропередач. Обошлось без раненых.

Разминирование в регионе

За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 7 га территории и обезвредили 176 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения российские оккупанты предприняли попытку пойти в наступление в направлении Берестового Купянского района. Под огнем наших защитников отступили с потерями. Верим в ВСУ и совместно работаем на Победу!", — добавил Синегубов.

Скриншот поста

Напомним, в течение 16 июня оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов. Враг атаковал населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

 

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