У Харкові зібрали понад тисячу видів зброї, якою обстрілювали місто

Уламки ракети. Фото ілюстративне: t.me/andrii_nebytov

У Харкові зібрали понад тисячу видів зброї, якою російські окупанти атакували місто на початку повномасштабного вторгнення. Цілі ворога утворили "кладовище ракет".

Про це повідомив начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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"Це справжнє місце, це доказ воєнних злочинів росіян, так зване кладовище ракет, які окупанти випускали по Харкову в перші місяці повномасштабного вторгнення", — наголосила Вероніка Марченко.

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Уже наступного тижня — наш ексклюзив з місця, де зберігаються уламки російських ракет.

Нагадаємо, 6 квітня у Харкові відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Люди закликали до активних дій задля визволення захисників.

Раніше російський безпілотник завдав удару по автомобілю на Харківщині, в якому перебували українські воїни та журналісти.