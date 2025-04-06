Обстрел школы на Харьковщине 6 апреля — оккупанты атаковали дронами

Правоохранители в уничтоженной школе. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты в воскресенье, 6 апреля, обстреляли школу в поселке Старый Салтов Чугуевского района. Известно, что учебное заведение лишь недавно восстановили.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Харьковщины 6 апреля

В прокуратуре отметили, что оккупанты атаковали школу пятью ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены здания.

Последствия обстрела школы на Харьковщине. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Кроме того, горела временная постройка для выдачи гуманитарной помощи, которая была расположена на территории образовательного учреждения", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела школы в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Школа получила частичные повреждения — выбиты окна, обрушена крыша и поврежден фасад.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове собрали оружие, которым российские оккупанты атаковали город в начале полномасштабного вторжения.

Также 6 апреля захватчики сбросили КАБ на многоэтажку в Купянске. В результате атаки произошел пожар.