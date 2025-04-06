Обстрел школы на Харьковщине 6 апреля — оккупанты атаковали дронами

На Харьковщине РФ уничтожила школу, которую недавно отстроили
Российские оккупанты в воскресенье, 6 апреля, обстреляли школу в поселке Старый Салтов Чугуевского района. Известно, что учебное заведение лишь недавно восстановили.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Обстрел Харьковщины 6 апреля
В прокуратуре отметили, что оккупанты атаковали школу пятью ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены здания.
"Кроме того, горела временная постройка для выдачи гуманитарной помощи, которая была расположена на территории образовательного учреждения", — говорится в сообщении.
Школа получила частичные повреждения — выбиты окна, обрушена крыша и поврежден фасад.
Напомним, в Харькове собрали оружие, которым российские оккупанты атаковали город в начале полномасштабного вторжения.
Также 6 апреля захватчики сбросили КАБ на многоэтажку в Купянске. В результате атаки произошел пожар.
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