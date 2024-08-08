Окупанти зменшили кількість КАБів для ударів по Харківщині

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

Окупанти почали застосовувати меншу кількість керованих авіабомб для ударів по Харківській області. Зниження інтенсивності обстрілів КАБами в Харківській ОВА відмітили у четвер, 8 серпня.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив в ефірі телемарафону.

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Обстріли Харківської області

За даними Харківської ОВА, під постійними обстрілами перебувають населені пункти Харківського, Купʼянського, Богодухівського районів, які розташовані біля кордону з Росією.

"На Липецькому та Вовчанському напрямках так само. Ворог продовжує завдавати ударів, проте сьогодні ми зафіксували значно меншу кількість керованих авіабомб. Якщо ми раніше фіксували цілодобово від 30 до 60 таких ударів, то наразі мали лише декілька та два ракетні удари", — розповів глава ОВА.