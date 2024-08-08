Оккупанты уменьшили количество КАБов для ударов по Харьковщине

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

Оккупанты начали применять меньшее количество управляемых авиабомб для ударов по Харьковской области. Снижение интенсивности обстрелов КАБами в Харьковской ОВА отметили в четверг, 8 августа.

Об этом начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил в эфире телемарафона.

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Обстрелы Харьковской области

По данным Харьковской ОВА, под постоянными обстрелами находятся населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского районов, расположенные у границы с Россией.

"На Липецком и Волчанском направлениях так же. Враг продолжает наносить удары, однако сегодня мы зафиксировали значительно меньшее количество управляемых авиабомб. Если мы раньше фиксировали круглосуточно от 30 до 60 таких ударов, то пока имели всего несколько и два ракетных удара", — рассказал начальник ОВА.