На Харківщині паливна криза б'є по підрозділах армії РФ

Військові на фронті. Фото ілюстративне: 57-ма окрема мотопіхотна бригада ім. Костя Гордієнка

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська продовжують активні бойові дії на сході та півночі України. Водночас українські військові фіксують ознаки проблем із забезпеченням окупаційної армії. На окремих напрямках нестача пального вже впливає на роботу російських підрозділів, хоча бойова активність противника залишається високою.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Паливна економія

Українська розвідка зафіксувала, що на окремих напрямках у зоні відповідальності Об'єднаних сил російські військові вже змушені економити пальне. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, найбільше це помітно на Південно-Слобожанському напрямку, де окремі підрозділи не можуть повноцінно користуватися навіть генераторами. На Лиманському напрямку ситуація дещо інша. Там проблеми пов'язані не стільки із загальною нестачею пального, скільки з ударами українських військових по шляхах постачання.

"Вона відчувається у нашій зоні відповідальності на окремих напрямках. Це, в першу чергу, стосується Південно-Слобожанського. Там наша розвідка зафіксувала окремі полки, які навіть генераторами не можуть нормально користуватися через режим жорсткої економії. На Лиманському напрямку постачання йде через Луганщину, але воно просто не доїздить "останню милю" через ефективний вогневий контроль українських сил", — сказав Трегубов.

Головний напрямок

За словами Трегубова, зараз найбільшу активність російська армія демонструє саме на Лиманському напрямку. Лише за одну добу там відбулося 38 бойових зіткнень, що становить більшу частину всіх боїв у зоні відповідальності угруповання. Речник пояснив, що для Росії Лиман має стратегічне значення, адже через нього окупанти намагаються наблизитися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Попри значні втрати, противник продовжує перекидати туди сили.

"Вони не припиняють своїх спроб прорватися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Зараз змушені кидати туди все більше військ у сподіванні отримати хоч якийсь результат до того, як паливна криза почне сильніше впливати на їхні бойові спроможності", — зазначив він.

Тактика окупантів

Попри високу інтенсивність боїв, російська армія майже не застосовує важку техніку на Лиманському напрямку. За словами Трегубова, через складний рельєф і добре підготовлену оборону вона не може ефективно діяти поблизу українських позицій. Натомість окупанти постійно відправляють у штурми невеликі піхотні групи, які підтримують безпілотники.

"Техніка там майже не використовується. Постійно йдуть маленькі піхотні групи, постійно дрони в повітрі й постійно люди на землі. Це і є головна тактика, яку росіяни зараз використовують на Лиманському напрямку", — підсумував Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська намагаються наростити інтенсивність бойових дій на Вовчанському напрямку. Водночас українські військові кажуть, що ці спроби супроводжуються значними втратами окупантів у техніці та живій силі. Крім того, змінюється характер боїв через активніше застосування дронів.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині російські окупанти, які воюють на Вовчанському напрямку, нібито платять хабарі командирам, щоб перевестися до підрозділів "Ахмат". Причиною називають небажання брати участь у штурмових атаках.