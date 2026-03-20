На Харківщині підрядники встановлюють антидронові сітки за свої кошти

Антидронові сітки.

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Андрій Алексєєв розповів, що у Харківській області підрядні організації встановлюватимуть антидронові за свої кошти. Наразі вже розпочалися захисні конструкції.

Про це Андрій Алексєєв розповів в ефірі Ранок.LIVE. у пʼятницю, 20 березня.

Антидронові сітки на Харківщині

"Станом на сьогодні йде процес виділення фінансування, але роботи вже розпочато. Ми зараз, розуміючи безпекову ситуацію в Харківській області, домовилися з підрядними організаціями, що вони будуть виконувати ці роботи за власний рахунок", — каже Алексєєв.

За його словами, наприкінці минулого року була змога трохи їх заавансувати. Наразі підрядники працюють за власні обігові кошти.

Алексєєв зазначив, що найближчим часом буде розглянуто питання виділення коштів. Він наголосив, що питання підсилять, а борги — закриють.

"Харківщина з трьох сторін оточена, скажімо так, ворогом з північної і зі східної сторони, зі сторони Луганщини, Донеччини. З північної сторони у нас взагалі кордон, з південної сторони у нас вже підпирає фронт в Донецькій області. І вся логістика, яка йде на лінію бойового зіткнення, вибудовується виключно Силами оборони по автомобільним дорогам", — каже він.

У військових є певні нормативи, якими вони доставляють вантажі до ЛБЗ, оскільки глибина розвідки ворога, ударів та швидкість реагування у них теж розраховується.

"Я не буду розкривати ці цифри, я не думаю, що це буде коректно і правильно. Але от певні вантажі можуть доставлятися залізничним транспортом, можуть, але не всі доставляються. А далі вже виключно автомобільними дорогами. І ці відстані, вони є значними в межах області. Тому вся логістика покладається на автомобільні дороги", — розповів Алексєєв.

Наразі розглядається питання термінового проведення робіт з антидронового захисту на відстані, там, де можливе ураження FPV-дронами.

Також роботи ведуться превентивно. Дорожники заздалегідь екранують маршрути з урахуванням можливого зміщення фронту в майбутньому, щоб потім не зводити захист в авральному режимі під обстрілами.

