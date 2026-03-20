На Харьковщине подрядчики устанавливают антидронные сетки за свой счет

Антидронные сетки. Фото: REUTERS/Stringer

Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Андрей Алексеев рассказал, что в Харьковской области подрядные организации будут устанавливать антидрон за свои средства. Сейчас уже начались защитные конструкции.

Об этом Андрей Алексеев рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 20 марта.

Антидроновая сетка на Харьковщине

"На сегодня идет процесс выделения финансирования, но работы уже начаты. Мы сейчас, понимая ситуацию с безопасностью в Харьковской области, договорились с подрядными организациями, что они будут выполнять эти работы за свой счет", — говорит Алексеев.

По его словам, в конце прошлого года была возможность немного их заавансировать. Сейчас подрядчики работают за собственные оборотные средства.

Алексеев отметил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос выделения средств. Он отметил, что вопрос усилят, а долги — закроют.

"Харьковщина с трех сторон окружена, скажем так, врагом с северной и с восточной стороны, со стороны Луганщины, Донеччины. С северной стороны у нас вообще граница, с южной стороны у нас уже подпирает фронт в Донецкой области. И вся логистика, которая идет на линию боевого соприкосновения, выстраивается исключительно Силами обороны по автомобильным дорогам", — говорит он.

У военных есть определенные нормативы, которыми они доставляют грузы в ЛБЗ, поскольку глубина разведки врага, ударов и скорость реагирования у них тоже рассчитывается.

"Я не буду раскрывать эти цифры, я не думаю, что это будет корректно и правильно. Но вот определенные грузы могут доставляться железнодорожным транспортом, могут, но не все доставляются. А дальше уже исключительно автомобильными дорогами. И эти расстояния, они являются значительными в пределах области. Поэтому вся логистика возлагается на автомобильные дороги", — рассказал Алексеев.

Сейчас рассматривается вопрос срочного проведения работ по антидроновой защите на расстоянии, там, где возможно поражение FPV-дронами.

Также работы ведутся превентивно. Дорожники заранее экранируют маршруты с учетом возможного смещения фронта в будущем, чтобы потом не возводить защиту в авральном режиме под обстрелами.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область и разрушили объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в результате сложной ситуации в энергосистеме в Харькове сегодня действуют графики почасовых отключений света.