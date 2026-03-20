У Харкові протягом дня будуть вимикати світло за графіками

Енергетики лагодять мережу. Фото: ДТЕК

Через складну ситуацію в енергосистемі після численних російських обстрілів у Харкові в п'ятницю, 20 березня, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень протягом всього дня. Крім того, запроваджено обмеження для промислових споживачів.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на "Харківобленерго".

Як сьогодні вимикатимуть світло у Харкові

Як зауважили в обленерго, графіки звичайних споживачів будуть діяти протягом усього дня — з 08:00 до 22:00, для промисловості — до 24:00. Відключатимуть світло так:

1.1 — 10:00-11:00;

1.2 — 10:00-11:00;

2.1 — 11:00-13:30; 20:30-22:00;

2.2 — 20:30-22:00;

3.1 — 16:00-17:00;

3.2 — 16:00-17:00;

4.1 — 13:30-16:00;

4.2 — не вимикається;

5.1 — 17:00-20:30;

5.2 — 17:00-20:30;

6.1 — 08:00-10:00;

6.2 — 08:00-10:00.

Водночас в обленерго додають, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється через російські удари. Відтак, жителям регіону радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Обстріли Харківщини

У ніч проти 20 березня окупанти атакували Харків щонайменше одним дроном. Окупанти влучили безпілотником поблизу одного з навчальних закладів міста.

Вчора росіяни також атакували Харків та ще дев'ять населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина. П'ятеро жителів регіону постраждали. Найбільше руйнувань зафіксували в Артемівці Чугуївського району.