У Харкові протягом дня будуть вимикати світло за графіками
Через складну ситуацію в енергосистемі після численних російських обстрілів у Харкові в п'ятницю, 20 березня, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень протягом всього дня. Крім того, запроваджено обмеження для промислових споживачів.
Як сьогодні вимикатимуть світло у Харкові
Як зауважили в обленерго, графіки звичайних споживачів будуть діяти протягом усього дня — з 08:00 до 22:00, для промисловості — до 24:00. Відключатимуть світло так:
- 1.1 — 10:00-11:00;
- 1.2 — 10:00-11:00;
- 2.1 — 11:00-13:30; 20:30-22:00;
- 2.2 — 20:30-22:00;
- 3.1 — 16:00-17:00;
- 3.2 — 16:00-17:00;
- 4.1 — 13:30-16:00;
- 4.2 — не вимикається;
- 5.1 — 17:00-20:30;
- 5.2 — 17:00-20:30;
- 6.1 — 08:00-10:00;
- 6.2 — 08:00-10:00.
Водночас в обленерго додають, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється через російські удари. Відтак, жителям регіону радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Обстріли Харківщини
У ніч проти 20 березня окупанти атакували Харків щонайменше одним дроном. Окупанти влучили безпілотником поблизу одного з навчальних закладів міста.
Вчора росіяни також атакували Харків та ще дев'ять населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина. П'ятеро жителів регіону постраждали. Найбільше руйнувань зафіксували в Артемівці Чугуївського району.
