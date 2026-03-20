Росія атакувала Харківщину та зруйнувала цивільну інфраструктуру

Наслідки російського обстрілу Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти упродовж минулої доби атакували Харківську область та Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Харківщини

Внаслідок російських ударів у селі Грачівка Вільхуватської громади постраждала 54-річна жінка.

Крім того, медики надали допомогу 53-річній жінці, яка 18 березня зазнала травм у селі Вільхуватка.

Наслідки російського обстрілу Золочева. Фото: t.me/synegubov

Синєгубов розповів, що противник атакував дроном Шевченківський район Харкова.

За його словами, окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

два БпЛА типу "Герань-2";

три БпЛП типу "Молнія";

пʼять FPV-дронів;

три БпЛА, тип яких наразі встановлюється.

Наслідки російських ударів

У Харкові окупанти пошкодили скління вікон двох навчальних закладів, будівлі закладу дитячої творчості та багатоквартирного будинку.

У Богодухівському районі ворог пошкодив приватний будинок та два автомобілі, а у Купʼянському — два приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги та ще один транспорт.

Крім того, в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль, а у Харківському — приватний будинок.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Харків — останні новини

У Харкові сьогодні будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження запровадили внаслідок складної ситуації в енергосистемі.

Крім того, окупанти атакували Харківщину 18 та 19 березня. Внаслідок обстрілів загинула людина. Крім того, відомо про пʼятьох поранених.

А до 15 травня у Харкові на вулиці Северина Потоцького тимчасово заборонили рух транспорту через ремонт.