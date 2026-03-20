Росія атакувала Харківщину та зруйнувала цивільну інфраструктуру
Російські окупанти упродовж минулої доби атакували Харківську область та Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Харківщини
Внаслідок російських ударів у селі Грачівка Вільхуватської громади постраждала 54-річна жінка.
Крім того, медики надали допомогу 53-річній жінці, яка 18 березня зазнала травм у селі Вільхуватка.
Синєгубов розповів, що противник атакував дроном Шевченківський район Харкова.
За його словами, окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:
- два БпЛА типу "Герань-2";
- три БпЛП типу "Молнія";
- пʼять FPV-дронів;
- три БпЛА, тип яких наразі встановлюється.
Наслідки російських ударів
У Харкові окупанти пошкодили скління вікон двох навчальних закладів, будівлі закладу дитячої творчості та багатоквартирного будинку.
У Богодухівському районі ворог пошкодив приватний будинок та два автомобілі, а у Купʼянському — два приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги та ще один транспорт.
Крім того, в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль, а у Харківському — приватний будинок.
У Харкові сьогодні будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження запровадили внаслідок складної ситуації в енергосистемі.
Крім того, окупанти атакували Харківщину 18 та 19 березня. Внаслідок обстрілів загинула людина. Крім того, відомо про пʼятьох поранених.
А до 15 травня у Харкові на вулиці Северина Потоцького тимчасово заборонили рух транспорту через ремонт.
