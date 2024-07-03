На Харківщині проводитимуть експертизи щодо будівництва фортифікацій — деталі

Підписання меморандуму Харківською ОВА. Фото: скриншот із відео Олега Синєгубова, Telegram

Харківська ОВА уклала меморандум для проведення експертиз щодо будівництва фортифікацій. Перевірки охоплюватимуть оцінку якості робіт, цін на матеріали, включаючи їх відповідність ринковим, та обсяг робіт згідно з актами виконаних робіт. Першочергово йдеться про аналіз понад 200 оборонних споруд.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 3 липня.

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Харківська обласна військова адміністрація оголосила про нові антикорупційні заходи, спрямовані на перевірку підрядників, залучених до будівництва фортифікаційних споруд. ОВА уклала меморандум ННЦ "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" для проведення експертиз щодо будівництва фортифікацій. У рамках цих заходів призначено більше 200 незалежних експертиз.

"У межах реалізації діяльності робочої групи "Прозорість та підзвітність" перед нами виникає низка питань, які ми маємо посилювати. Зокрема, антикорупційну діяльність. Наразі ми виконуємо досить великий обсяг державного замовлення будівництва фортифікаційних споруд. Фактично ми маємо бути впевнені, що роботи виконані в повному обсязі: за вартістю, яка відповідає ринковій і за якістю, що має відповідати усім нормам. Ми підписали меморандум для того, щоб по кожному з об'єктів призначати експертизу", — зазначив Синєгубов.

Це перший подібний досвід співпраці та підписання такого меморандуму в Україні. Відтепер перед закриттям актів і їх підписанням до фахівців звертатимуться для проведення експертних досліджень та отримання відповідних висновків.

Нагадаємо, у Харкові створять унікальний для України департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища. Він спрямований на кардинальне переосмислення міського простору Харкова.

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